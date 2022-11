Guida Michelin, lo chef Cannavacciuolo new entry tra i 3 stelle

Tre stelle Michelin al ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Entra nell'Olimpo dei ristoranti tre stelle Michelin definendo così la magnifica dozzina della cucina italiana: sono stati tutti confermati gli undici ristoranti tre stelle anche nella guida Michelin Italia 2023.

«È un momento magico, - ha commentato a caldo Antonino - oggi è anche l'anniversario del matrimonio e mia moglie mi ha perdonato per questo festeggiamento a distanza. Il nostro è un progetto partito 20 anni fa, ci saranno altre aperture - ha preannunciato l'imprenditore - e questa enorme nuova emozione è la benzina per andare avanti». Festa per la stella Michelin assegnata alla struttura toscana.

Le altre stelle

Sono quattro i ristoranti che nella guida Michelin Italia 2023 vantano l'ambito riconoscimento delle due stelle Michelin e tutti gli chef premiati sono giovani under 35.

Roma ottiene una doppietta, con le due stelle assegnate a Acquolina, chef Daniele Lippi, presso l'hotel The First nel centro storico della capitale, e Enoteca La Torre chef Domenico Stile a Roma.

Peraltro il panorama stellato a Roma e i Castelli annoverano anche il riconoscimento di una stella Michelin a Pulejo, chef Davide Pulejo a Roma, e Sintesi a Ariccia.

Due stelle Michelin vanno al St. George by Heinz Beck a Tarormina (Messina) e Locanda Sant'Uffizio by Enrico Barkoni chef Gabriele Boffa a Penango (Asti).

