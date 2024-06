Per i dipendenti pubblici a cui nasce un figlio, sarà più facile ottenere il trasferimento nella provincia di residenza. È l’effetto di una sentenza della Corte Costituzionale appena pubblicata. Le amministrazioni dovranno consentire, se c’è spazio negli organici, il ricongiungimento familiare dei coniugi a cui nasce un figlio.

Per gli statali con figli trasferimenti più facili

La Consulta ha in realtà “allargato” la portata di una norma già esistente introdotta nel 2000 a sostegno della maternità e della paternità dei dipendenti pubblici. Fino ad oggi era previsto che il trasferimento potesse essere concesso solo nella provincia dove si collocava la sede di lavoro dell’altro coniuge. Ma il tempo e l’innovazione tecnologica, hanno reso superata questa previsione. Con lo smart working e il lavoro a distanza, la sede di lavoro del coniuge può non coincidere con quella di residenza. Il caso in realtà, partiva dalla richiesta di una vigilessa del fuoco in forza a Firenze che, proprio per la maternità, aveva chiesto di poter spostare la propria sede di lavoro a Napoli, dove aveva la famiglia aveva fissato la propria residenza.

La sentenza

La domanda tuttavia, era stata respinta proprio perché la legge prevedeva che il trasferimento potesse avvenire soltanto nel luogo di lavoro del coniuge, che in questo caso era il Molise. Secondo i giudici della Consulta la ratio della norma è tuttavia quello di consentire il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, con l’intento di favorire il ricongiungimento dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative. L’obiettivo Costituzionale di questa norma è, spiegano i giudici, il sostegno e la promozione della famiglia, dell’infanzia e la parità dei genitori nell’accudire i figli. Se la giustificazione Costituzionale è questa, spiegano sempre i supremi giudici, «non risulta ragionevole consentire il trasferimento temporaneo del genitore che sia dipendente pubblico solo nella provincia o nella regione in cui lavora l’altro genitore.

IL PASSAGGIO

Non si può insomma presupporre che il bambino da accudire si trovi nella stessa provincia in cui lavora uno dei genitori. Perché in questo modo non si tiene conto, spiega la sentenza, della maggiore complessità ed eterogeneità che oggi caratterizza l’organizzazione della vita familiare, anche alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative con l’uso delle nuove tecnolgie, sia anche della maggiore velocità di collegamento grazie ai nuovi sistemi di trasporto.

Proprio in virtù di queste considerazioni, spiegano i giudici, la disposizione di legge non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quella in cui hanno fissato la propria residenza. Una situazione che, spiega la sentenza, nella realtà è diventata sempre meno rara. La norma insomma va corretta. E la Consulta spiega esattamente in quale senso. Per tutelare la famiglia e la parità tra i genitori, va consentito ad almeno uno dei due di lavorare, sia pure nel primo triennio di vita del minore, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e, quindi, in cui è domiciliato il minore.

La conciliazione tra vita e lavoro nel pubblico impiego, sarà anche uno dei punti centrali del nuovo contratto delle Funzioni centrali. L’atto di indirizzo firmato dal ministro per la Pa Paolo Zangrillo, prevede che un’apertura del contratto ad una maggiore flessibilità «per un più ampio utilizzo delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sia in modalità agile che in remoto ove tali modalità siano compatibili con la natura della prestazione, attraverso il superamento del principio della prevalenza dello svolgimento della prestazione in presenza: per assicurare sostegno alla genitorialità, a favore dei lavoratori che documentino particolari esigenze di salute, anche non disciplinate da leggi speciali, che assistano i familiari ai sensi e attraverso modalità riconosciute dalla legge».