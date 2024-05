«Quando mi si rappresenta una situazione di alta litigiosità tra vicini di casa, il primo consiglio che do, per capire se si tratta di un episodio spot o se si può configurare il reato di stalking condominiale, è quello di scrivere un diario in cui raccogliere la cronistoria degli episodi ritenuti vessatori. In base alla gravità e alla frequenza, poi si ricostruisce uno scenario più ampio per valutare se rientra nella fattispecie del 612 bis. Cioè, se supera i reati "minori" di molestie o minacce». L’avvocato penalista Salvatore Sciullo, del Foro di Roma, spiega come difendersi dai condomini stalker e quando c’è margine per presentare una denuncia-querela.

Quando vale la pena denunciare?

«Noi avvocati dobbiamo fare da filtro. Oltre alla petulanza e all’ossessività della condotta, perché si possa configurare il reato di stalking, si deve dimostrare di aver cambiato le proprie abitudini di vita per evitare di incontrare il vicino, fino al punto limite - in certe situazioni - di dover cambiare casa per tornare a vivere serenamente. Per fare una querela efficace bisogna comunque raccogliere elementi probatori: foto, video registrazioni delle conversazioni, prove testimoniali: ossia cercare di incontrare il vicino alla presenza di testimoni, possibilmente non familiari».

Non c'è un limite nel fare foto o video del vicino molesto?

«Se le foto vengono scattate per violare la sua privacy è un conto; se invece vengono scattate a propria tutela, possono essere raccolte, sempre con la cautela di non commettere violazioni di natura diversa».

La cronaca è piena di casi in cui una banale lite condominiale sfocia in omicidio, per non parlare poi della strage di Fidene, a Roma, dove l'11 dicembre 2022 Claudio Campiti sparò e uccise 4 donne riunite in un’assemblea del consorzio.

«Spesso la situazione può rientrare, anche tramite lo strumento della diffida, ma a volte può degenerare. Le discussioni tra vicini sono un alert da tenere sotto controllo. Noi penalisti dobbiamo fare con il cliente anche una ponderazione della reazione psicologica del vicino di casa che si va a denunciare».

La giurisprudenza è compatta su questo tipo di reato?

«No, ho costatato che spesso, di fronte a parametri di condotte simili, vi sono valutazioni diverse da parte dei pm: c’è chi contesta il reato di molestie e manda il fascicolo al giudice di pace e chi quello di stalking. Stesso discorso per i magistrati chiamati a giudicare, perché anche la percezione è fluttuante».

Gli episodi di stalking condominiale si verificano maggiormante in un contesto agiato o disagiato?

«Secondo me sono diffusi e variegati in entrambi i contesti. Ciò che cambia, forse, è solo il linguaggio usato e la percezione della vittima a denunciare prima o dopo».

Quali sono i limiti delle misure cautelari, come il divieto di avvicinamento, quando si vive nello stesso condominio e ci si incontra di continuo nelle scale o in cortile?

«In questi casi, in effetti, il divieto di avvicinamento spesso diventa una misura cautelare inefficace. Perché se l'indagato non ha un domicilio alternativo, viene tollerata la sua presenza in loco e soprattutto la verifica che non si avvicini viene rimandata alla persona offesa, perché non si ha il braccialetto elettronico come per casi più gravi. Anche perché sono talmente tanti i vicini, che sarebbe pure difficile da gestire».