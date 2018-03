Stroncato da infarto dopo lo spinning: Antonio è morto a 46 anni

Antonio Focolando, 46 anni, a causa di un infarto, si è accasciato nella sala e poco dopo è morto, malgrado i tentativi di rianimarlo: aveva appena terminato la lezione di spinning e stava mettendo a posto la cyclette. La notizia è riportata oggi dalla Gazzetta del Mezzogiorno. È accaduto nel centro sportivo 'Kendro' a Triggiano, in provincia di Bari. Tutto è avvenuto lunedì sera, intorno alle 20. Antonio, ingegnere, sposato, padre di una bambina di 9 anni, gestiva un'azienda di produzione di componentistica nella zona industriale tra Bari e Modugno.



Quando si è accasciato si è subito messa in moto la macchina dei soccorsi: sono accorsi immediatamente, tra l'altro, un medico e una infermiera che erano in palestra per svolgere attività sportiva ed è stato utilizzato il defibrillatore di cui è dotato il centro. Sul posto sono intervenuti anche i medici del 118 ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri e il magistrato di turno che non ha disposto alcun provvedimento, dando il nulla osta per la restituzione della salma ai parenti.

