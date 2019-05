Trova ventimila euro "dimenticati" al bancomat a Bergamo: chiama i carabinieri e li fa restituire

Trova la cassa continua del bancomat aperta con dentro oltre 20mila euro in contanti e assegni e chiama i carabinieri per farli restituire. Un uomo di Urgnano, in provincia di Bergamo, domenica 12 maggio, ha telefonato ai militari dell'Arma perché, come rivela l'Eco di Bergamo, allo sportello bancomat del paese ha trovato lo sportello della cassa continua aperta con all’interno contanti e assegni per diverse migliaia di euro, circa 20mila come totale. «C’è qualcosa che non va, venite», ha detto al telefono con i carabinieri.





I militari dell’Arma quasi increduli arrivati sul posto hanno constato che era tutto vero. Soldi e assegni per un guasto che la cassa continua non aveva «ingoiato». Il proprietario, un commerciante della zona, è stato rintracciato grazie alla distinta di versamento. All’onesto cittadino, che non è caduto nella tentazione di andarsene con il gruzzoletto, arriverà una buona ricompensa. I militari dell’Arma quasi increduli arrivati sul posto hanno constato che era tutto vero. Soldi e assegni per unche la cassa continua non aveva «ingoiato». Il proprietario, un commerciante della zona, è stato rintracciato grazie alla distinta di versamento. All’onesto cittadino, che non è caduto nella tentazione di andarsene con il gruzzoletto, arriverà una buona

© RIPRODUZIONE RISERVATA