Siria De Fazio. l'ex gieffina irriconoscibile dopo l'operazione: "Mi è stato proposto di partecipare a un reality show"

“Appena sto meglio partirò per Los Angeles. Li ho ottime prospettive lavorative. Mi è stato anche proposto di partecipare anche a un reality show in Spagna”.A parlare l’ex gieffina (edizione 9)che confessa a “Nuovo” i suoi progetti futuri dopo aver subito qualche tempo fa un’alla mandibola: “La mia mandibola – ha fatto sapere alla rivista che pubblica anche le foto del post operazione – era spostata di circa un centimetro indietro rispetto al normale e questo mi causava problemi di postura, masticazione e respirazione.Per portarli in avanti hanno dovuto rompermi le ossa ai due lati della mandibola e allungarle con delle placche metalliche”. Cambiamenti anche nell’alimentazione: “Dopo l’operazione ho dovuto fare una dieta a base di liquidi. Ora mi nutro di omogeneizzati. Tra un mese comincerò a mangiare alimenti solidi morbidi”.