Berlusconi compie 82 anni, festa in famiglia alla Certosa

Dalla discesa in campo del '94 alla cessione del Milan ai cinesi e all'acquisto del Monza calcio, passando per le "corna" al vertice Ue di Caceres in Portogallo al cucù con Angela Merkel, agli scandali giudiziari. Fino alla riabilitazione che lo ha reso ricandidabile dopo la sentenza di condanna per la vicenda Mediaset. Nato a Milano il 29 settembre del '36, Silvio Berlusconi domani compirà 82 anni. Dopo circa venti al potere, il Cav ora si ritrova all'opposizione del governo giallo verde, ma ancora in coalizione con Matteo Salvini.Tentato dalla corsa alle prossime europee (ma gira anche la voce che possa correre alle suppletive nel collegio sardo del velista grillino Mura che si è dimesso), il leader azzurro ha affidato il rilancio in chiave moderata di Forza italia ad Antonio Tajani, promosso numero due pochi mesi fa. L'ex premier deve fare i conti con il rischio 'salvinizzazionè del partito e chiede agli alleati, Lega e Fdi, di non tradire lo spirito di coalizione e correre con un centrodestra unito alle prossime regionali, primo banco di prova per la tenuta dell'alleanza prima del voto per il rinnovo del Parlamento Ue. Berlusconi spegnerà le candeline in famiglia a Villa La Certosa, affacciata sul Golfo di Marinella, in Sardegna.Sarà un party per pochi intimi: accanto a lui il fratello Paolo, i figli (Marina, Pier Silvio, Barbara, Luigi, Eleonora) i nipoti e la compagna Francesca Pascale. Festeggerà gli anni (67) anche l'ex segretario del Pd, Pierluigi Bersani: da sempre avversari, i due leader sono uniti dalla stima reciproca e dalla data di nascita. Il 29 settembre sono nati pure Michele Persechini, chef di casa Berlusconi da oltre 20 anni, e Andriy Shevchenko, l'ex bomber del Milan Sheva, uno dei giocatori più amati dal Cav con il quale si scambiavano sempre gli auguri al telefono.