Sesso e soldi dalle studentesse per superare l'esame: professore sotto processo

. La Procura diha chiesto il rinvio a giudizio per ilper i reati di concussione, tentata concussione, violenza sessuale aggravata e tentata violenza sessuale nei confronti di due studentesse. I fatti contestati risalgono agli anni 2011-2015. Il docente avrebbe chiesto, minacciando le presunte vittime, prestazioni sessuali e, ad una delle due, anche denaro per superare gli esami.Stando alle indagini del pm Marco D'Agostino, il professore, titolare della cattedra di Diritto civile del dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari, avrebbe costretto, secondo quanto sostiene la Procura,, unae poi, dopo averle chiesto, e aver ottenuto il diniego della ragazza, si sarebbe fatto promettere la somma di 500 euro ad esame. Per superare quello di Diritto civile, «dopo aver tentato nuovamente di abusare sessualmente della ragazza», si sarebbe fatto consegnare 1.000 euro in contanti.Le concussioni contestate sarebbero avvenute- si legge nell'imputazione - di impedirle la prosecuzione degli studi universitari o comunque di frapporre ostacoli al suo corretto svolgimento, in quanto persona influente in ambito universitario, in grado di condizionare in positivo e in negativo, grazie alla sua posizione accademica e alle conoscenze dirette con diversi altri docenti, il buon esito degli ulteriori esami che la ragazza avrebbe sostenuto».Tre anni prima, nel 2011, quando Volpe era titolare della cattedra di Diritto privato della facoltà di Giurisprudenza dello stesso Ateneo, avrebbe tentato di ottenere prestazioni sessuali da un'altra studentessa. La ragazza, all'epoca 20enne al primo anno di Giurisprudenza, si sarebbe rifiutata di concedergli prestazioni sessuali e nell'appello di maggio supervisionato da Volpe fu bocciata (poi promossa due mesi dopo con un altro docente).