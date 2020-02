Coppia sorpresa a fare sesso in pubblico: multa fino a 10 mila euro e daspo urbano

Una coppia è stata sorpresa dagli agenti della polizia municipale a fare sesso in piazza Repubblica, a Messina, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. Per loro è scattata una sanzione, da 5.000 a 10.000 euro, e il daspo urbano con obbligo di non frequentare la zona per 48 ore.

