Sesso in auto nonostante il lockdown: amanti violano la quarantena, sorpresi e multati dai vigili

Neanche ile ilhanno messo un freno alla passione di una coppia umbra, sorpresa a farenonostante le restrizioni. I vigili urbani che stavano effettuando i controlli hanno trovato i due amanti in atteggiamenti inequivocabili in una macchina in sosta nella zona di Colle della Trinità, a ovest di Perugia. Aalla vista dei due agenti gli amanti si sono rivestiti in fretta e hanno fornito i documenti.La coppia avrebbe violato la quarantena perché clandestina. Subito è scattata la multa. Alla guida dell’auto c'era un quarantenne della provincia di Perugia a cui l'auto era intestata. «Altrimenti la contravvenzione sarebbe stata recapitata alla moglie inconsapevole», sottolinea il Corriere dell'Umbria che riporta la notizia.La storia si colloca tra le più singolari in questi due mesi di isolamento. In molti sono usciti di casa per le motivazioni più assurde.