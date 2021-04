Sephora assume: ecco i profili professionali cercati in tutta Italia e come candidarsi

Sephora è alla ricerca di diversi profili professionali in tutto il territorio italiano. Nello specifico, il marchio francese fondato nel 1970, parte del gruppo Lvmh del settore moda, lusso e cosmesi dal 1997, ricerca candidati per diverse mansioni come store manager, assistant store manager, specialist, beauty advisor e business controller. Le località interessate sono dislocate in tutta Italia: da Sanremo a Lonato Milano, da Modena a Lucca, da Caserta ad Aosta.

Come candidarsi

Per tutti i dettagli sui profili e i luoghi interessati, le mansioni e i requisiti richiesti, nonché per inviare la propria candidatura, è possibile consultare la sezione Careers sul sito di Sephora. Qui è vi è la possibilità di cercare l'occupazione per parola chiave o località di interesse e indicare se si è disponibili per un lavoro part time o full time. Tra le posizioni aperte, quella di Beauty Advisor (Piantedo, Venezia Cannaregio, Lecco, Conegliano, Padova, Rende, Torino, Roma, Palermo, Genova, Bologna, Napoli, Venezia, Reggio Emilia, Casalecchio, Bari, Colonnella, Civitavecchia, Chieti, Formia, Catania, Lamezia Terme, Gorizia, Modena, Colonnella), di Store Manager (Sanremo, Daverio, Verona), di Specialist (Lonato, Pavia, Modena, Brescia, Udine, Lecco, Milano), di Business Controller (Milano) e infine di Assistant Store Manager (Marcianise). Per procedere occorre registrarsi sul sito e inserire i propri dati.

