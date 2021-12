Scuole chiuse per maltempo in Campania, da Caserta alla provincia di Napoli: ecco dove

Maltempo in Campania. Saranno di nuovo chiuse, domani, le scuole di ogni ordine e grado, cimiteri e parchi urbani nei Comuni di Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli a causa dell'allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile.

Scuole chiuse in provincia di Napoli

«Resteranno chiuse anche a San Giorgio a Cremano tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, compresi gli asili nido d'infanzia» scrive sulla pagina facebook, Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano «Per tutelare l'incolumità dei cittadini resteranno chiusi nuovamente anche il cimitero, i parchi pubblici e le ville. Come sempre a tutti va la raccomandazione di prestare la massima attenzione». Con apposita ordinanza anche i sindaci di Ercolano (Ciro Buonajuto) e di Portici (Vincenzo Cuomo) hanno deciso per domani la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, di parchi pubblici e del cimitero comunale.

Scuole chiuse a Caserta

Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha disposto con ordinanza la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, per la giornata di domani, giovedì due dicembre, a causa del previsto maltempo. La Regione Campania ha infatti diramato l'allerta meteo di colore «arancione» per le prossime 24 ore, a partire dalla mezzanotte. Anche altri sindaci si muoveranno probabilmente allo stesso modo.