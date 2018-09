© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno strafalcione di grammatica davvero evidente quello apparso in una scritta sull'asfalto per segnalare la presenza di una scuola nelle vicinanze: su viale Carducci, a Cesena, è comparsa la scritta "scoula".L'errore è stato commesso dalla ditta che ha appaltato il rifacimento della segnaletica stradale del Comune, e che è diventato virale grazie alla condivisione su Facebook. Indignata la reazione dei cittadini, che hanno segnalato l'errore da matita blu al sindaco, che è corso subito ai ripari. "Non posso che scusarmi con i cesenati per un errore commesso per leggerezza", ha detto il sindaco Paolo Lucchi al Resto del Carlino. E aggiunge: "Non sono riuscito ad arrabbiarmi perchè, come diceva sempre mio babbo “chi fa, sbaglia”, ma anche perchè so bene come l'impegno di chi svolge questi lavori, tra temperature estreme, in mezzo al traffico, a volte anche subendo gli improperi di automobilisti frettolosi ed arrabbiati che hanno lezioni da impartire a chiunque, sia difficile ma utilissimo per tutti noi".