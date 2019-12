Scuola, per il sostegno negato maxi-risarcimento ai disabili esclusi

In arrivo una valanga di risarcimenti per tutti quegli studenti a cui non viene dato il sostegno in classe, pur avendone diritto. Il Tar di Napoli ha riconosciuto 300 euro al mese a una ragazza gravemente disabile che aveva solo 12 ore di sostegno a settimana pur avendo diritto a 40 ore. E adesso i ricorsi si moltiplicano con risarcimenti che nei casi più gravi arrivano anche a 1000 euro al mese. Se tutte le famiglie dei ragazzi senza sostegno facessero ricorso, i risarcimenti da parte del ministero dell'istruzione ammonterebbero a... Ultimo aggiornamento: 09:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA