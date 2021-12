Scuola, oggi sciopero di Flc Cgil, Uil, Snals e Gilda: le manifestazioni città per città

Sciopero della scuola oggi 10 dicembre promosso da Flc Cgil, Uil Scuola, insieme a Snals e Gilda: «La scuola, soprattutto in questa fase delicata, rappresenta un pilastro essenziale per la tenuta sociale e democratica del nostro Paese, ne rafforza la coesione e la giustizia sociale. Da parte del Governo occorre un segnale di attenzione vero e tangibile. Per questo oggi saremo al fianco di tutte le lavoratrici e i lavoratori che parteciperanno allo sciopero della scuola pubblica». Così i segretari generali di Cgil e Uil Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri. «La battaglia delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola - affermano Landini e Bombardieri - fa parte di una più ampia battaglia che tutti insieme stiamo portando avanti contro una manovra insoddisfacente, in particolare su fisco, pensioni, politiche industriali, contrasto alla precarietà del lavoro». Una battaglia che culminerà giovedì prossimo, 16 dicembre, nello sciopero generale di otto ore, proclamato da Cgil e Uil 'Insieme per la giustizia'. «Uno sciopero - sottolineano ancora - è uno strumento di partecipazione democratica, uno strumento per incidere nelle dinamiche sociali, per far crescere la nostra democrazia. Insieme si può fare la differenza».

Le manifestazioni

A Roma è previsto il corteo di Flc Cgil, Uil Scuola Rua, Snals Confsal, Gilda Unams e Anief, che partirà alle 10.30 da Porta San Paolo (concentramento dalle 10 a Piramide) verso il ministero dell'Istruzione in viale Trastevere.

Al ministero ci saranno già Cobas e Cub, con un sit-in statico dalle 9.30.

Manifestazioni provinciali di Cobas e Cub a Bologna (Piazza Memorial della Shoah ore 9.30), Firenze (piazza S. Marco ore 9.30), Torino (all'Usr in Corso Vittorio Emanuele II ore 10), Napoli (Piazza del Gesù ore 9.30), Palermo (Piazza Politeama ore 9.30), Pisa (Piazza XX Settembre ore 10), Catania (Piazza Roma ore 9.30), Livorno (Piazza Giusti ore 9), Genova (Piazza De Ferrari ore 10).