Scuola, sciopero dei precari il 17 marzo. I sindacati: «Bullismo ministeriale»

Sciopero dei precari della scuola previsto per il 17 marzo. I sindacati della scuola sono sul piede di guerra e parlano di «azioni di bullismo ministeriale in atto», hanno detto oggi i rappresentanti di Cgil Cisl Uil Gilda e Snals scuola. «È in atto una profonda rottura dei rapporti con il sindacato, c'è un metodo eccessivamente ideologico di muoversi da parte della ministra». Oltre allo sciopero del 17, i sindacati annunciano nuovi scioperi.

