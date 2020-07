Nuovi banchi a scuola, per i produttori è impresa impossibile. «Il bando andrà deserto»

I nuovi banchi scolastici per i produttori sono un'impresa impossibile. Lo sostengono le aziende del settore rappresentate da Assufficio di FederlegnoArredo e Assodidattica. «Leggendo il bando di gara indetto dal commissario Arcuri per l'acquisto di banchi monoposto e sedute destinati alle scuole italiane viene da chiedersi se, prima di stenderlo, qualcuno si sia posto il problema se sarebbe andato deserto. Purtroppo sembra di no, nonostante, come da noi spiegato agli uffici competenti i numeri dicano che il bando andrà sicuramente deserto. Quello che chiede il bando in pratica significa che dal 7 al 31 agosto, cioè in 23 giorni compresi tutti i festivi, dovrebbe essere concentrata la produzione di 5 anni».

