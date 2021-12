Scuola, al via accreditamento per le iscrizioni: è obbligatoria l'identità digitale (Spid o Cie)

Per le iscrizioni dell'anno scolastico 2022-2023 i genitori possono collegarsi al portale del ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it/iscrizionionline/) e abilitare la funzione «Iscrizioni on line». Da quest'anno però è obbligatoria l'identità digitale, che sia Spid (Sistema pubblico di identità digitale), Cie (Carta di identità elettronica) o Eidas (Electronic identification authentication and signature).

L'iscrizione

Si potrà procedere all'iscrizione vera e propria dalle 8 del 4 gennaio alle 20 del 28 gennaio inserendo la scuola prescelta e altri due istituti. Sarà ciascuna scuola a individuare i criteri di precedenza attraverso il Consiglio di istituto e una delibra che verrà resa pubblica. I criteri possono essere la vicinanza a casa o impegni lavorativi delle famiglie, altrimenti si procederà con l'estrazione a sorte. Tutto ciò è valido per primarie, medie e superiori: per la scuola dell'infanzia invece le domande restano cartacee.

Alla primaria possono iscriversi gli studenti che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2022 e all'atto dell'iscrizione bisogna scegliere l'orario settimanale tra 27,27 e 40 ore mentre alle medie si sceglie tra 30 e 36 ore. Necessario però che siano disponibili le risorse e le strutture idonee. Alle superiori nella domanda va indicato uno degli indirizzi di studio previsti dagli attuali ordinamenti.