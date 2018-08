Scoperto il falsario dei De Chirico e Van Gogh: è uno scenografo tv

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Al lavoro ufficiale, quello di scenografo in una televisione molto nota, ne aveva affiancato un altro anche se illegale. Lui, 61 anni, avendo un assoluta padronanza col pennello ed i colori, s'era trasformato in un abile falsario. Sfornava in quantità industriale ogni tipo di copie: da un quadro di Van Gogh a quello di uno dei giganti del futurismo come Balla. I carabinieri gli hanno sequestrato in un colpo solo 91 dipinti falsi. Un'attività certosina quella del falsario: decine di artisti delle più disparate...