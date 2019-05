© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ennesimo caso di turisti spennati a. Stavolta loindigesto è stato battuto da una due passi dal Vaticano, vicino. Due cappuccini, duee due americani, 81,40 euro. Che la cifra sia esorbitante non c'è dubbio e anche se i prezzi saranno certamente indicati nel menù, è comprensibile che i clienti siano rimasti con l'amaro in bocca.Lo scontrino, da cui abbiamo tolto nome e partita Iva del locale, è diventato un caso social, rimbalzando da un profilo all'altro. Da Roma a Venezia, è solo l'ultimo di una lunga serie e ogni volta l'indignazione va per la maggiore. Se però i costi di prodotti e servizio sono regolarmente scritti sul menù, ai titolari si può certo imputare una colpa morale, ma niente più.