Una pizza pagata (oltre) 900 euro: ristoratore a processo per truffa. L'incredibile storia

In una pizzeria di Busto Arsizio, un ristoratore è stato accusato di truffa ai danni di un cliente. L'uomo avrebbe fatto pagare a un cliente, con il quale aveva instaurato un rapporto di fiducia, cifre esorbitanti per alcune pizze Margherita.

La vicenda

Un ristoratore è stato denunciato da un cliente per truffa. La vittima andava a mangiare in quel locale ogni venerdì sera. Tra i due si era instaurato un rapporto di fiducia tanto è che al momento del conto non controllava mai la cifra che veniva inserita nel pos. Questo episodio risale al periodo tra marzo e giugno 2021 e il cliente aveva lasciato al locale 6500 euro. A rendersi conto di questa truffa è stata la moglie della vittima che si era accorta al momento di una transazione di aver oltrepassato il limite mensile di 5000 euro. Secondo quanto viene riportato dal quotidiano La Prealpina, il cliente avrebbe sempre pagato con il pos al ristorante e pensava che il malfunzionamento della sua carta fosse dovuto, al momento di transazioni, al metodo contactless che non funzionava.

Il ristoratore

Il ristoratore ha anche alcuni precedenti per abuso stupefacenti e per reati contro il patrimonio, furto e la pubblica amministrazione. L'accusa a suo carico è di truffa aggravata da abuso di prestazione d'opera.