Sciopero trasporti, città nel caos

È iniziato alle 8,30 lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico. Ecco la situazione sulla rete: Metro A: chiusa, Metro B/B1: chiusa, Metro C: regolare, Ferrovia Roma-Lido: chiusa, Ferrovia Termini-Centocelle: attiva con possibili riduzioni di corse, Ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo: attiva con possibili riduzioni di corse, Bus e tram: possibili riduzioni di corse. Lo riferisce l'Agenzia per la Mobilità. Traffico caotico nel centro della Capitale.

A causa dello sciopero si registra un traffico intenso sulla rete stradale cittadina. Aperte alla circolazione le aree Ztl per consentire gli spostamenti nella giornata di sciopero del trasporto pubblico. Non sono attive le Zone a traffico limitato diurne del Centro e di Trastevere. Il transito sarà quindi consentito anche ai veicoli sprovvisti di permesso.



Lo sciopero di 24 ore che mette a rischio, bus, tram e metro è stato indetto dai sindacati Orsa, Faisa Confail e Usb. L'astensione dal lavoro coinvolge la rete Atac, con le consuete fasce di garanzia, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio. Nelle stazioni delle linee metroferroviarie che, eventualmente, resteranno aperte, non è garantito il servizio di scale mobili, montascale, ascensori. Sempre oggi è previsto lo sciopero indetto dai sindacati Fast e Usb per la società RomaTpl (bus periferici): il servizio non è garantito dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 al termine del servizio.

