Va in campagna e viene assalito da uno sciame d'api, 45enne muore per choc anafilattico

Assalito da uno sciame dimentre era in campagna. È morto così, per choc anafilattico, un 45enne di nazionalità rumena. È accaduto a Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani). Quando i familiari lo hanno raggiunto in campagna, preoccupati per non averlo visto rientrare, lo hanno trovato al suolo con ancora le api sul suo corpo, privo di vita.L’uomo ha tentato invano di fuggire. Sul corpo sono state trovate decine di punture. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.