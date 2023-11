Sciabolata artica in arrivo sull'Italia, temperature in picchiata e neve in pianura: le previsioni del primo weekend di gelo

La neve arriva in Italia: da sabato 25 novembre, dalla zona di Rovaniemi in Finlandia, scenderà una massa d’aria gelida fino al nostro Paese.

Sciabolata artica, cosa succede

Nei pressi del Mar di Norvegia, fa sapere 3B Meteo, si sta organizzando un grosso ciclone freddo direttamente collegato al vortice polare stratosferico. Il minimo in approfondimento avrà il compito, una volta raggiunto il Baltico, di risucchiare le correnti artiche di cui si nutre sin verso l'Europa centrale e meridionale. I modelli matematici hanno già trovato una convergenza sull'evoluzione riguardo il nostro settore. L'aria artica inizierà ad affluire sul Mediterraneo venerdì in tarda serata e stimolerà la formazione di un vortice di bassa pressione secondario che si organizzerà sulle regioni meridionali agganciando ciò che resterà della depressione attualmente ancora in azione.

Temperature in picchiata

Dunque obiettivo di questa nuova ondata di maltempo sarà soprattutto il Sud ma l'afflusso freddo porterà instabilità anche sul medio Adriatico e sull'Appennino centrale. Il resto della Penisola fatta eccezione per le Alpi confinali, resterà fuori dal peggioramento. Denominatore comune sarà il sensibile calo delle temperature che favorirà nevicate fino a quote collinari in Appennino e la ventilazione che soprattutto nella giornata di sabato potrà essere particolarmente forte, localmente persino tempestosa.

La tempesta di vento

Forti venti di Grecale e Tramontana interessano l'Italia dalla giornata di mercoledì con raffiche che hanno superato i 150 chilometri all'ora sulla Liguria orientale e i 120 sull'Appennino centro meridionale. Si tratta degli effetti della prima irruzione di aria fredda della stagione cui ne seguirà un'altra nel weekend e un'altra ancora nel corso della prossima settimana. Dunque avremo ancora vento forte a tratti tempestoso. La giornata peggiore del weekend sarà quella di sabato, la ventilazione sarà a prevalente componente settentrionale, in una priva fase al Sud occidentale.

Venerdì 24 novembre

Nel dettaglio, da questa sera l’aria artica di origine finnica iniziera a sfondare verso l’Italia dalle Alpi con un ingresso via via piu marcato: durante la notte e fino a domani mattina soffiera un forte vento di Foehn anche in Pianura Padana, mentre i cieli si copriranno velocemente tra Lazio, Marche, Abruzzo Molise e su tutto il Sud con rovesci a tratti intensi e nevicate sugli Appennini anche sotto i 1000 metri. La giornata di domenica, invece, vedra un soleggiamento prevalente salvo veloci rovesci in Puglia e sul basso Tirreno. Al momento si prevedono fiocchi bianchi in pianura sul Piemonte nella notte tra lunedi 27 e martedi 28, con una possibile replica nei primi due giorni di dicembre.

Sabato 25 novembre

Al nord: forti venti di Foehn, nubi e neve su Alpi di Confine, soleggiato altrove. Al centro: ventoso; nubi e rovesci tra Lazio e versante adriatico, piu sole altrove. Al sud: peggiora con rovesci diffusi e neve a quote anche collinari, venti forti da nord.

Domenica 26 novembre

Al nord: sereno ma molto freddo all’alba. Al centro: sereno ma molto freddo all’alba, a tratti ventoso. Al sud: soleggiato ma freddo al primo mattino e a tratti ventoso, qualche rovescio in Puglia. Tendenza: settimana prossima invernale, rischio neve in pianura al Nord.