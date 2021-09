Salone del Mobile inaugurato a Milano. Mattarella: «Momento di rilancio del Paese»

Inaugurato il Salone del Mobile a Milano. «Desidero esprimere l'apprezzamento e gli auguri per il Salone e la Fiera. Questo è un appuntamento di particolare importanza, abitualmente. Un punto di riferimento mondiale per il settore, in cui il Paese è all'avanguardia. Questa occasione, che raccoglie coraggio di impresa, creatività e cultura, è di straordinario significato in questo momento, per il rilancio e la ripresa del Paese». Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

APPROFONDIMENTI POLITICA Mattarella al Salone del Mobile: «Straordinario momento di... ECONOMIA Frena fiducia imprese e consumatori, i commenti delle associazioni CENTRO ITALIA Il Recovery e la ricostruzione, il commissario Legnini: «Sisma,... LE REGOLE Superbonus 110%, requisiti, limiti, scadenze e polizze: la guida... L'INTERVISTA Patuelli: «Fondi al Centro e a Roma come fu per le... ECONOMIA Digitale, green e sostenibilità: von der Leyen lancia la "nuova"... L'INTERVISTA L'economista francese Fitoussi: «Un Recovery non...

Superbonus 110%, requisiti, limiti, scadenze e polizze: la guida completa per proprietari e professionisti

Patuelli: «Fondi al Centro e a Roma come fu per le Olimpiadi»

«I numeri dell'indotto potenziale del Supersalone del Mobile - circa 120 milioni - danno la misura del valore economico per il territorio di questo grande evento». Lo sottolinea in una nota Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. «Ma ancora più importante - prosegue - è il suo valore simbolico. Il Supersalone dimostra con i fatti la capacità di Milano di ritrovare la via della crescita superando le difficoltà dell'emergenza sanitaria. Ed è un segnale che arriva anche a livello internazionale e rafforza l'immagine non solo della nostra città, ma del Paese, come conferma la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella».