Donna di 225 chili partorisce una bimba. «I medici hanno salvato la vita a me e alla piccola»

Una donna, che al momento del parto pesava 225 chili, ha dato alla luce, alla 34esima settimana, una bambina all'ospedale salernitano San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. La 35enne, residente a San Valentino Torio (Salerno), era giunta al presidio ospedaliero di via San Leonardo con uno scompenso cardiaco e una gestosi, in condizioni critiche.



La gravidanza però ha avuto esito positivo grazie all'operazione effettuata dalle équipe coordinate da Mario Polichetti, reggente dell'unità di gravidanza a rischio di Salerno e Francesco Marino, responsabile facente funzioni del reparto di ginecologia ospedaliera del Ruggi. Adesso la paziente sta seguendo un regime alimentare che l'ha portata a raggiungere il peso di 162 chilogrammi. «Sono grata ai medici dell'ospedale di Salerno - ha detto la donna - hanno strappato alla morte me e mia figlia. Io e mio marito Angelo, saremo loro sempre riconoscenti per aver ricevuto in dono la nostra Antonia Maria Rosaria, nata due settimane fa».

