Tifo in classe e preghiera propiziatoria per la vittoria della Salernitana, sui social genitori, insegnanti e tifosi granata si schierano col maestro della scuola Matteo Mari. C'è chi suggerisce al presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, di invitare allo stadio, già dalla partita di domenica col Cagliari, l'intera classe elementare della scuola Matteo Mari. Insieme rigorosamente al maestro super tifoso. Un intento genuino. Una iniziativa sana. Un modo per trasferire il senso identitario di una città nella sua squadra di calcio del cuore. Così i genitori della classe elementare della scuola di Torrione si schierano a favore del maestro-tifoso che ha filmato i suoi alunni intonando cori da stadio pro Salernitana accompagnati da una preghiera mariana alla vigilia della gara salvezza della Salernitana contro il Venezia. Il maestro aveva le necessarie liberatorie da parte dei genitori che avevano sposato in pieno l'iniziativa del docente.





«Nulla abbiamo da recriminare», dicono i genitori della classe finita in rete in un video virale che ha fatto il giro d'Italia. I genitori degli alunni hanno indirizzato una lettera alla preside del comprensivo, Mirella Amato, evidenziando la genuinità del gesto dell'insegnante. I genitori riferiscono nella lettera che il maestro si è scusato «trasmettendoci la sua buona fede del gesto, fatto con spirito goliardico. In particolare, abbiamo apprezzato come nella scuola è entrato a far parte per la prima volta l'evento sportivo che ha interessato tutta la città nella sua espressione, anche culturale, cui vivamente hanno partecipato a questo evento, che può consentire alla nostra squadra la permanenza nella serie A che è la parte eletta del calcio nazionale». Per i genitori della classe da questo episodio singolare «la scuola dovrebbe trarre un insegnamento in quanto, oggi, occorre più che mai una scuola diversa per una società nuova, formativa non del passato, che è storia, ma del futuro, dell'era digitale in cui i nostri figli devono, fin da oggi, operare perché domani è già troppo tardi». Nella lettera alla preside i genitori degli alunni della classe elementare ribadiscono a favore del maestro che col suo gesto ha inteso trasferire ai loro figli «l'attesa e l'entusiasmo sportivo delle nostre famiglie e di tutta la città. Se il vivere della società nella parte bella e più significativa fosse trasferita nelle scuole, come oggi si è verificato, sarebbe educativo e formativo per i nostri figli». E ancora: «Ringraziamo il maestro per dare ai nostri figli momenti gioiosi post Covid e gli siamo vicini perché ha agito in buona fede e con finalità partecipative. I bambini si sono rallegrati con l'insegnante, la cui iniziativa è stata una forma augurale, socializzante per questo evento sentito in ogni parte della città».



Intanto il video delle preghiere e dei cori da stadio dei bambini incitati dal maestro salernitano ha fatto il giro del web. E sui social il mondo dei docenti e i salernitani hanno preso le difese del maestro della Matteo Mari. La signora Santa su Facebook scrive: «Fateli pregare, fateli cantare per la Salernitana e perché no, sarebbe stato bello vedere la Curva Nord piena di bambini e di bambine in età scolare...Lo sport e la passione per lo sport non hanno mai fatto male a nessuno...Viva i bambini e viva la Salernitana...Bravo maestro!». Per la signora Bianca «la preghiera fa sempre bene che sia per, la guerra, per una persona cara e perfino una squadra di calcio. Il nostro amato Papa non è tifosissimo di calcio». Alfredo, prof in pensione, si schiera su Facebook col maestro tifoso: «Grande Maestro hai fatto una cosa buona...quando insegnavo andavo a scuola con la maglia del mio Napoli...e questo mi faceva relazionare con tutti i ragazzi...ridevano e scherzavano con me...e quando non la mettevo mi chiedevano perché...Bravissimo maestro». E poi Luigi indirizza un consiglio al patron della Salernitana, Iervolino: «Un consiglio per la U.S. Salernitana 1919, invitate il maestro e tutta la classe per la partita domenica».