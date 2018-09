Rosanna muore nel sonno a soli 22 anni: aveva appena scoperto di essere incinta

di Alessia Strinati

Aveva scoperto dida poche settimane, poi èper cause che sono ancora misteriose. Rosanna Sanderson,scozzese non sapeva ancora il sesso del suo bambino, da poco aveva scoperto di essere incinta ed era felicissima per la nuova vita che sarebbe arrivata.LEGGI ANCHELa giovane sembrava stare bene, almeno apparentemente, ma qualche giorno fa è morta nel sonno per cause ancora da chiarire. Sul corpo della 22enne è stata disposta un'autopsia che farà maggiore luce su quello che è accaduto a lei e al suo bambino. « Dovevamo fare una radiografia per capire il sesso del bimbo a breve. Se fosse stata una femminuccia, voleva chiamarla Lilly, e Oscar se fosse stato un maschietto», ha raccontato la mamma al Daily Mail , «Non era malata ma in precedenza si era lamentata di avere come degli spilli e degli aghi tra le braccia e le gambe doloranti».La scorsa domenica mattina si è svegliata e ha mandato dei messaggi a sua madre e chiamato il fidanzato, quando un'ora dopo il compagno è tornato a casa l'ha trovata senza vita nel letto. Il suo più grande desiderio era quello di diventare mamma, era felice per quello che le stava succedendo, la famiglia e il compagno sono sconvolti dalla tragedia che li ha colpiti.