Roma, turista americano mangia il gelato sulla fontana di Monti: maximulta da 450 euro

Mangiava un gelato e beveva una birra utilizzando la fontana dei Catecumeni come tavola, in piazza Madonna dei Monti a Roma. Per questo un turista americano di 55 anni è stato multato dalla polizia locale durante un controllo con una sanzione da 450 euro per violazione del Regolamento del decoro urbano.

Multa di 450 euro per violazione del decoro urbano

Gli agenti avevano messo un nastro intorno alla fontana per impedire che cittadini e turisti si sedessero per consumare pasti e bevande sugli scalini. Intorno all'una di notte però, il nastro è stato tolto e in quel momento l'uomo si è seduto.

La polizia afferma di aver intimato più volte il turista ad alzarsi mentre lui avrebbe ignorato gli avvertimenti. Per questo è scattata la multa di 450 euro per violazione del Regolamento del decoro urbano che prevede che «Chi imbratta, deturpa o danneggia beni storici, artistici, monumentali, luoghi di culto, verrà punito con la sanzione amministrativa minima di 400 euro».

Il 55enne avrebbe poi cercato di giustificarsi, affermando di non aver capito cosa stava dicendo la polizia e di non sapere che era in vigore il divieto di sedersi. La sanzione era però già stata notificata.

Nel corso dei controlli nelle vie delle Rione Monti, i caschi bianchi hanno effettuato oltre 300 le verifiche nei locali pubblici ed esercizi commerciali, riscontrando circa 60 irregolarità e sanzionando diversi locali. Multe per oltre un migliaio di euro per violazione delle norme per la musica ad alto volume. Tra tutte spicca anche la maximulta a un mini-market: 6500 euro per aver venduto bevande alcoliche oltre l'orario consentito.

Non sono mancati i controlli nell'ambito della sicurezza stradale con circa 400 accertamenti sui veicoli: 275 gli illeciti contestati per mancato rispetto del Codice della Strada.

