Roma, al liceo Socrate studentesse in minigonna contro la vicepreside. Il ministero chiede approfondimento

«Ci siamo presentate in gonna perché quel messaggio della scuola sull’abbigliamento non poteva passare».

Così le studentesse del liceo Socrate, l’istituto alla Garbatella, hanno reagito all’invito di «non presentarsi in classe con la gonna perché al prof. cade l’occhio».

Minigonna, la guerra delle liceali nelle scuole della Francia. La rivolta dilaga grazie a TikTok e Instagram

Loredana Bertè in minigonna: «La mia divisa di emancipazione femminile»

La reazione non si è fatta attendere e con il passaparola le studentesse del penultimo anno questa mattina hanno sfilato. Con le gonne o in pantaloncini: «La nostra è una reazione pacifica - spiegano all’ ingresso del liceo - a scuola stiamo ancora senza banchi e alcuni di noi seguono le lezioni seduti a terra con i cuscini. Ci sono problemi seri da affrontare e risolvere».

Il ministero dell'Istruzione, tramite l'Ufficio scolastico regionale del Lazio, ha chiesto un approfondimento su quanto accaduto. Intanto le polemiche impazzano sui social anche dopo la pubblicazione della foto delle ragazze con un cartello «Non è colpa nostra se gli cade l'occhio #stopallaviolenzadigenere».

Polemiche e tensioni tra gli studenti: «Bisogna fare attenzione a quello che si dice alle ragazze» commenta uno studente: «Siamo in un’età delicata e riprendere le ragazze per le gonna senza provvedere ai banchi singoli ci sembra distogliere l’attenzione».



Ultimo aggiornamento: 14:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA