A Roma il primo sgombero dell'era Salvini: 40 identificati «Occuperemo di nuovo»

di Paolo Chiriatti e Alessia Marani

«Se ci cacciano siamo pronti a fare resistenza, a rimanere qui fuori e a rioccupare. Abito qui da quasi tre anni e ho quattro figlie - continua Abbas - Lo sgombero era previsto il 15 poi hanno anticipato a oggi, ma non ci hanno dato il tempo di organizzarci né un'alternativa. Hanno trovato una casa popolare solo a due famiglie di italiani. Come faccio con le bambine a dormire in strada? fa freddo - aggiunge -. Qui vivevano oltre 270 persone dormendo in 7/8 nelle camere. Ci sono baracche anche su terrazzi. Il Comune non ci ha trovato nulla, ci ha preso in giro».

Primodell'era Salvini ain via Raffaele Costi a, zona Est. Senza rivolte o resistenze. Il blitz dei reparti mobili di polizia di Stato, carabinieri e polizia locale, coordinati dalla Questura di Roma, è intorno alle 8. L'immobile, di proprietà privata, era stato occupato nel 2014. In un sopralluogo di giugno risultava abitato da 270 persone, tra centrafricani, rom e anche qualche italiano. Oggi ce n'erano una novantina. In 40 sono stati portati all'ufficio stranieri di via Patini per l'identificazione.LEGGI ANCHEAi regolari il Comune offrità un'alternativa. L'edificio era occupato soprattutto da Centrafricani, rom, romeni e qualche italiano. «In alcune stanze vivevano in 7/8 persone», dice Abbas uno degli occupanti tra i primi a uscire. «Non ce ne andremo da qui. Il Comune ci aveva offerto dei container che poi nemmeno esistevano. Dove andremo? Occuperemo di nuovo».Nel piazzale sono radunati stranieri con zaini e trolley. «Dormiremo alla stazione Termini stanotte». Nell'immobile sono state trovate bombole del gas ed è in corso la bonifica. L'edificio era stato già danneggiato da un incendio lo scorso anno. All'interno e nel cortile montagne di rifiuti.