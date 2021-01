Il malore di un passante sotto i portici di piazza Vittorio, all'Esquilino, viene scambiato dal minisindaco del III Municipio, Giovanni Caudo, per una tragedia legata all'emergenza freddo. Il presidente del distretto di Montesacro, Pd, ex assessore della giunta Marino, si è affrettato a pubblicare la foto su Facebook, prima evidentemente di verificare (e di capire) cosa fosse realmente accaduto. E cioè che uno straniero, un tunisino regolarmente a Roma, a spasso con un amico nel quartiere multietnico vicino alla stazione Termini, ha avuto un mancamento, talmente grave da rendere inutile anche l'intervento del 118. Un episodio che, in tutta evidenza, nulla ha a che vedere con le morti dei clochard per le basse temperature, 11 nella Capitale dall'inizio dell'inverno.

A dispetto della retorica social di Caudo, che si era spinto a un rimando «al ricordo dei genocidi della seconda guerra mondiale». «Così si muore nella città eterna - aveva scritto su Facebook - Questa foto l’ho scattata neanche un’ora fa sotto i portici di Piazza Vittorio. Un giorno ci ricorderemo di questo tempo e non ci sapremo spiegare com’è stato possibile assistere inermi a tutto questo». E ancora: «Si muore di freddo per strada». Ma non era questo il caso.

