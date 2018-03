Follia a Roma, distrugge decine di auto parcheggiate con una spranga di ferro

Ha danneggiato con una spranga di ferro alcune autovetture parcheggiate in via Alesia, nei pressi di un supermercato in zona Celio. Quando sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio, l'uomo, identificato per L.M., cittadino lettone di 42 anni, con vari precedenti di polizia, era ancora sul posto.



Quando ha visto i poliziotti avvicinarsi, ha iniziato ad inveire contro di loro opponendo resistenza. Bloccato, è stato accompagnato negli uffici del commissariato dove è stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per danneggiamento aggravato.

