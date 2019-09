«Pagatemi per non fare niente». E Carlo raccoglie fino a 80 euro al giorno stando seduto

di Michela Poi

«Una vita in vacanza», cantava lo Stato Sociale solo qualche anno fa. Per30 anni, napoletano, è presto fatto. La sua è una trovata geniale: aprire la sua sdraio in piena via del Corso e chiedere l'elemosina con un cartello in mano con scritto: «Pay me for do nothing», ovvero «Pagami per non fare nulla».«Una generazione di "sdraiati" quella di Carlo», dicono in molti. E così lui si è sdraiato davvero. A scoprire questa storia è stato«Semplicemente voglio trovare il tempo per fare le mie cose, riuscire a fare musica», ha spiegato Carlo, che ha una band dal nome. «Facciamo musica tropicale e parliamo proprio di questo. Di prendersi il proprio tempo e di godersi e assaporare la vita. Se lavorassi otto ore al giorno in un ufficio non ce la farei. Non sono qui a dare chissà quale messaggio, faccio quello che mi va e basta».Carlo arriva in via del Corso di solito nel primo pomeriggio, apre la sua sdraio e si accomoda. Accanto a sè, una cassa per la musica e il solito cartello. Per quattro o cinque ore rimane lì e aspetta che le persone lo paghino. Provocazione? Presa in giro? Astuzia? Business? Sta di fatto che l'iniziativa funziona, perché Carlo riesce a raccogliere fino a 80 euro al giorno. Sui social c'è chi lo insulta pesantemente e chi invece lo idolatra come fosse un santone. «Sono un parassita, e allora? Almeno mi godo la vita», risponde lui. E va avanti.