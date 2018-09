Maxi nido di calabroni sul tetto di una casa: pesava 15 chili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta sorpresa per due coniugi di San Cesareo. Nel sottotetto del portico della loro villetta, a poca distanza dal centro storico, tra le travi e le tavole di legno le “vespe crabro” avevno fato un nido gigante. Centinaia di esemplari ronzavano attorno al nido dalle dimensioni record: un metro e mezzo di profondità e due metri di larghezza con una parte che proseguiva per più di un metro nell’intercapedine dell’abitazione. La scoperta nei giorni scorsi. La famiglia, che era appena tornata dalla ferie, ha immediatamente chiamato i soccorsi.Il proprietari della casa hanno fatto intervenire una ditta specializzata, tre operai sono riusciti a eliminare il nido. Al termine dell’intervento il nido è stato staccato a pezzi, riposto all’interno di un sacco e, vista l’eccezionalità delle dimensioni, pesato su una bilancia. Tra lo stupore generale laa lancetta ha segnato i 15 chilogrammi, uno dei nidi di calabroni tra i più grandi mai ritrovati in provincia di Roma.