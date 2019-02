Roma, bimbo intrappolato nell'auto: panico in centro, lo salvano i vigili del fuoco

di Andrea Nebuloso

Momenti di panico in via della Giuliana. Un bambino di circa due anni è rimasto chiuso dentro una macchina parcheggiata. Sembra che la mamma si sia allontanata solo un minuto per svolgere una commissione o che abbia dimenticato le chiavi inserite. Sta di fatto che la tastiera dell'automobile non rispondeva più ai comandi. Presa dal panico ha chiesto aiuto ai passanti. Si è radunata una piccola folla e per precauzione è stata chiamata anche un'ambulanza. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco. L'unico rimasto calmo è stato proprio il bimbo che non si è accorto della gravità della situazione e che forse si è anche divertito a vedere tutta l'attenzione concentrata su di lui.