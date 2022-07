Roma, turista inglese immerge i piedi nella fontana di piazza di Spagna: multato

Stava immergendo i piedi nella fontana della Barcaccia a piazza di Spagna, ma è stato bloccato dalla polizia locale di Roma Capitale. Ieri gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (Gssu), in servizio di vigilanza nella zona, sono intervenuti, intorno alle 15, per fermare l'uomo, un turista inglese di 42 anni. Una volta terminate le procedure di identificazione, è stato elevato nei suoi confronti un verbale per un importo di sanzioni superiori a 500 euro insieme alla misura del Daspo urbano.