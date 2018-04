Autista di bus Atac al cellulare davanti ai passeggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tema della telefonata era il "caro affitti" e quindi - a occhio e croce - non era una questione di servizio, tantomeno un'urgente questione di servizio che consente l'uso del cellulare. Fatto sta che l'autista del bus Atac della linea 548 l'altro ieri alle 16 non si è per nulla preoccupato del codice della strada e dell'incolumità dei passeggeri perché si è dilungato in una telefonata in via dei Fiorentini, direzione Ponte della Serenissima.«E' vero - riconosce il passeggero - che si stava procedendo a passo d'uomo, imbottigliati nel traffico e in "treno" con altri bus, ma allo stesso tempo non è stato certo incoraggiante sentire prima la suoneria ad altissimo volume del cellulare dell'autista e poi ascoltarlo mentre ad alta voce si faceva i fatti suoi alla guida del bus, evidentemente abituato a queste imprudenze».LEGGI ANCHE: Roma, guida l'autobus mentre fa una videochiamata: l'Atac lo sospende