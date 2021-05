Rolls Royce con interni di pelle di coccodrillo, l'auto di lusso sequestrata a Livorno era diretta a Roma

Una Rolls Royce con interni di coccodrillo. I funzionari Adm di Livorno e i militari del Cites della Guardia di Finanza hanno sequestrato un'autovettura, marca Rolls Royce, in importazione proveniente dalla Russia e destinata a una società di Roma. Il controllo ha evidenziato che la tappezzeria interna - sedili, braccioli e portiere interne - della stessa autovettura era arricchita da inserti in pelle di coccodrillo, appartenente alla specie «Crocodylia spp - specie protetta e inserita nella tutela della Convenzione internazionale di Washington sulla protezione delle specie (Cites - Convention on International Trade of Endangered Species) e all'allegato B del Regolamento Ce 338/1997 - per la quale è vietata ogni forma di commercializzazione senza le previste autorizzazioni.

L'auto di lusso è stata sottoposta a sequestro in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria in merito alla possibilità di procedere all'asportazione degli inserti di pelle e l'importatore è stato denunciato per il reato previsto dalla legge n. 150/92. Il sequestro è avvenuto nell'ambito delle azioni di contrasto agli illeciti extra-tributari.