Non si accorge dell'orario di chiusura e resta intrappolata nel negozio Ovs /Video

Non si è accorta dell'orario di chiusura ed è rimasta bloccata nel negozio. È successo a Roma all'Ovs di piazza Vittorio Emanuele dove, come riporta Roma Fa Schifo, una signora non si è resa conto che il negozio avrebbe chiuso di lì a poco ed è rimasta intrappolata dietro la grata. Alcuni passanti si sono fermati ad aiutarla, ma sarebbero passate alcune ore prima che qualcuno sia intervenuto.