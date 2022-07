Vanno al ristorante, mangiano e non pagano. Poi postano tutto sui social

Una bravata? No, un autentico furto è quello che hanno messo a segno ieri, all'ora di pranzo, a Giulianova: quattro minorenni, tre ragazze e un ragazzo. Si sono presentati a un ristorante-pizzeria sul lungomare nord. Si sono seduti al tavolo come quattro clienti, mostrando per la verità più anni di quanti in effetti ne abbiano. Ma chiaramente si capiva che erano minorenni, anche se al confine con la maggiore età.

Hanno preso il menù, lo hanno sfogliato e poi hanno scelto le pietanze che gradivano di più. Hanno mangiato con tranquillità ma poi, al momento di pagare il conto, il quartetto si è dileguato e quando il cameriere è arrivato con il fatidico biglietto, di loro non c'era più traccia. Dunque un pranzo a sbafo, la bravata di mangiare gratis, il gusto di scappare senza pagare e chissà cos'altro sarà venuto loro in mente.

Ma il bello, come si dice, deve ancora arrivare perché il quartetto, incurante di essere riconosciuto, ha messo su Instagram le immagini di quanto ordinavano da mangiare, anche con qualche posa da sfottò e quindi sono facilmente riconoscibili e sicuramente non si sono fatti scrupolo di questo, anzi lo hanno fatto per far sapere a tutti che sono gli autori della bravata. Da quello che si sa, almeno fino a ieri sera, il titolare del locale non ha presentato alcuna denuncia ai carabinieri, ma anche lui è in possesso delle immagini di Instagram e potrà agire in qualsiasi momento.