Scoperto "zozzone seriale": beccato dalle telecamere 80 volte. La Raggi pubblica il video

Il sindaco di Roma Virginia Raggi sbatte su facebook un altro "zozzone". «Queste immagini parlano da sole. Pensate, questo zozzone è stato beccato ben 80 volte dalle nostre fototrappole. Si tratta di un incivile seriale pizzicato nel quadrante Nord-Ovest di Roma a gettare rifiuti di diverso genere, anche speciali e pericolosi, con tre mezzi diversi», scrive la sindaca Virginia Raggi commentando il video che mostra un uomo gettare più volte rifiuti ingombranti nei cassonetti dell'indifferenziata.

«L'uomo è stato identificato e sanzionato duramente dal Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia di Roma Capitale, su mandato della Procura di Roma - aggiunge - che ha disposto anche il sequestro dei furgoni utilizzati per lo smaltimento illecito. Ringrazio i nostri agenti del NAD per l'intervento, tutte le associazioni e i singoli cittadini che, ogni giorno, ci aiutano in questa battaglia contro chi sporca la nostra città. Chi ama Roma la rispetta».



Ultimo aggiornamento: 13:56

