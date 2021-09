NAPOLI - Tempi difficili per i datori di lavoro della ristorazione. Un'estate «complessa, piena di sfaccettature positive e meno positive», come la definisce Michele Giugliano, titolare del celebre ristorante Mimì alla Ferrovia. Non è semplice trovare camerieri di sala o dipendenti di cucina disposti a lavorare e mettersi in gioco. E non lo è neppure per i locali famosi, molti dei quali sono stati costretti - come nel caso della famiglia...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati