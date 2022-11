Record sulla Terra, il 15 novembre ci saranno 8 miliardi di abitanti. L'allarme dell'Onu: «Risorse a rischio»

Otto miliardi di persone sulla terra: secondo le proiezioni delle Nazioni Unite il 15 novembre prossimo la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere il suo record storico. Undici anni fa, nel 2011, gli abitanti erano 'solo' 7 miliardi. Il computo elaborato da un apparato di matematici, sociologi, esperti di demografia e statistica ha tenuto conto di vari fattori e rispecchia la preoccupazione costante di prevedere il futuro dell'umanità alle prese con una crisi ambientale senza precedenti. La grande domanda che serpeggia silente riguarda i limiti del nostro pianeta: la terra sarà in grado di sostenere questa crescita, tenendo conto che i coefficienti mostrano che nel 2080 ci saranno 10,4 miliardi di abitanti?

Cop27, sos del Papa per salvare la Terra dai cambiamenti climatici. E i vegani gli chiedono di scomunicare chi mangia la carne

Gli scienziati da tempo indicano che la crescita umana non durerà per sempre e secondo l'Onu la popolazione mondiale dovrebbe raggiungere il suo picco tra 58 anni e attestarsi sui 10 miliardi di persone fino al 2100. Pensare che tre secoli prima, nel 1800, le statistiche parlavano di un miliardo di persone. La crescita con gli anni ha raggiunto il suo massimo negli anni Sessanta e da allora il tasso è in diminuzione (+1% nel 2022).

Ma non tutti i centri di ricerca sono concordi con le proiezioni Onu. Negli Stati Uniti, il team dell'Institute for Health Statistics and Evaluation (IHME) ha pubblicato su The Lancet che il picco sarà raggiunto nel 2064, con quasi 10 miliardi di persone, per poi scendere a 8,79 miliardi nel 2100. I ricercatori avrebbero usato una variabile diversa, che tiene conto del numero di figli che ogni donna avrà, tenendo conto del livello di istruzione e della diffusione della contraccezione. Secondo i demografi delle Nazioni Unite, la fertilità dovrebbe scendere dalla media di 2,3 figli per donna nel mondo di oggi a 2,1 nel 2050, la fatidica soglia in cui una generazione può rinnovarsi.