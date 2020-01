Ratzinger e il celibato, il Cardinale Sarah si difende: sul libro eravamo d'accordo, ecco le prove

«Alcuni attacchi sembrano insinuare una menzogna da parte mia. Queste diffamazioni sono di una gravità eccezionale». Il cardinale Robert Sarah, prefetto della Congregazione per il Culto divino e co-autore con Benedetto XVI del libro contro l'abolizione del celibato ecclesiastico e dell'appello a mantenere le cose come stanno, stamattina con un tweet ha rigettato l'accusa di avere manipolato il Papa emerito. «Fornisco da questa sera le prime prove della mia collaborazione stretta con Benedetto XVI per scrivere questo testo in favore del celibato», ha scritto il porporato ultra-conservatore allegando una lettera del Pontefice emerito Benedetto XVI nella quale si fa riferimento al saggio sul sacerdozio e alla loro collaborazione.

Attorno al libro 'Dal profondo del nostro cuore' che Le Figaro domenica ha anticipato - e che uscirà domani in Francia - nel quale Joseph Ratzinger difende il celibato dei preti, si è sviluppato un giallo dopo che ieri sera, dal monastero Mater Ecclesiae, l'entourage di Ratzinger ha fatto sapere che il Papa emerito non sapeva nulla del libro a doppia firma e che dietro il tutto ci sarebbe una «evidente operazione mediatica, dalla quale Benedetto si chiama fuori ed è totalmente estraneo».



