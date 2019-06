La Rai assume giornalisti: via libera del Cda al concorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Rai pronta ad assumere un centinaio di nuovi giornalisti. Il Cda che si è riunito questa mattina in viale Mazzini, infatti, ha dato il via libera a un nuovo concorsone.Sono passati oltre quattro anni dall'ultimo concorso Rai, bandito nel 2015. E a parte i neopraticanti, ci sono almeno duecento redattori nelle redazioni della tv pubblica senza contratto giornalistico, in particolare a Rainews24, al giornale Radio e a RaiSport. Il concorsone diventa dunque un'opportunità anche per loro.Con l'ormai storico concorso del 1967 sono entrate a viale Mazzini alcune delle firme che hanno fatto la storia della tv pubblica, da Paolo Frajese a Nuccio Fava, Bruno Vespa, Angela Buttiglione, Bruno Pizzul. Chissà che per molti ragazzi non sia la chance della vita per seguire le loro orme.