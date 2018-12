Non torna a casa nella notte: i genitori lo trovano in fin di vita nell'auto

Non vedendolo rientrare quando erano già passate le 5 e non ricevendo risposte al cellulare, i genitori di un ragazzo di 19 anni sono andati a cercarlo trovandolo in condizioni disperate nell'auto finita fuori strada a poca distanza da casa: poi il ragazzo, nonostante il ricovero in ospedale, non ce l'ha fatta ed è morto in ospedale.

E' accaduto a Borgo Faina, frazione di Ravenna: i genitori hanno chiamato il 118, ma il prodigarsi dell'equipaggio dell'ambulanza e poi dei medici dell'ospedale del capoluogo ravennate non è bastato.

