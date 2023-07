Caldo, quando finirà? Il ciclone africano verso lo stop entro fine luglio (ma attenzione agli sbalzi di agosto): ecco le previsioni

L'isola di Rodi è in fiamme, la Germania pensa di introdurre il «pisolino» contro le alte temperature e la Spagna raggiunge quote record. L'Italia non se la passa meglio e i cittadini della penisola si pongono solo una domanda: quando finirà - se finirà - questo caldo così torrido?

Arrivederci caldo africano (per ora)

Secondo quanto riporta 3bmeteo, aumentano le quotazioni per la fine dell'ondata di calore nella seconda parte della nuova settimana; il Centro Sud sarà più coinvolto da temperature molto elevate almeno fino a mercoledì 26 luglio poi inizierà un lento declino del super anticiclone africano. L'anticiclone africano batterebbe in ritirata sotto la spinta di una ondulazione nord Atlantica che dal 25 piloterebbe un fronte a ridosso dell'arco alpino. Tale fronte, sotto la spinta di venti in quota nord occidentali, piegherebbe verso l'Italia che la attraverserebbe da nord a sud. Oltre ai fenomeni ci sarebbe anche un deciso calo termico su tutta la Penisola con un rientro alla normalità termica entro la fine di luglio. Nei prossimi giorni vi daremo maggiori ragguagli circa questa tendenza.

Una pausa mite ad agosto

Secondo la tendenza a lungo termine la prima settimana di agosto si preannuncia con caldo tutto sommato nella norma specie al Centro Nord; queste zone sarebbero più esposte al transito di qualche perturbazione con fenomeni più incisivi al Nord, dorsale e versante Adriatico. Meno coinvolto il Sud seppur con instabilità a tratti presente sul basso Adriatico e Appennino.

Martedì 1 agosto

Nord - Al nord ovest: Sereno. Al nord est: Sereno.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sulle isole maggiori: Sereno sul palermitano e sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite altrove

Mercoledì 2 agosto

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, Sereno altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro - Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Sereno.

Sud - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno.

Sulle isole maggiori: Sereno.

Giovedì 3 agosto

Nord - Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure, Sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno.

Sud - Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Sereno.

Sulle isole maggiori: Sereno.

Venerdì 4 agosto

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Piogge di forte intensita' sulle pianure lombardo piemontesi, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, Sereno in Romagna, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete e sulle pianure emiliane, Piogge di forte intensita' sulle Dolomiti.

Centro - Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Sereno sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sud - Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale lucana, Sereno altrove.

Sulle isole maggiori: Sereno.

Sabato 5 agosto

Nord - Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Sereno sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi occidentali. Al nord est: Sereno in Romagna, Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro - Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno.

Sud - Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulle Murge, Sereno altrove.

Sulle isole maggiori: Sereno.

Domenica 6 agosto