Putin, la statua a Vagli di Sotto diventa un caso. I cittadini: «Demolitela e toglietela dal parco»

Una statua di Putin finisce nella bufera. Siamo in Italia, a Vagli di Sotto, un paesino di 844 abitanti nella provincia di Lucca. Lì, in un parco chiamato Vagli Park destinato al turismo, sono raffigurate alcune statue sui personaggi che poi sono stati inseriti a loro volta in un parco «dell'onore e del disonore». Grandi (e "piccoli") personaggi della storia tra i quali c'è anche il presidente russo che il 24 febbraio scorso ha deciso di invadere l'Ucraina. Quella statua è tornata al centro del dibattito perché gli abitanti di Vagli di Sotto così come quelli dei paesi limitrofi pretendono che venga rimossa.

APPROFONDIMENTI DANTE Putin e Zelensky, dove li collocherebbe Dante nella Divina Commedia?... IL TRATTATO Articolo 5 della Nato, per Biden è «obbligo... GUERRA Putin assolda 800 soldati di Hezbollah: il 29 marzo si uniranno alle... LA STORIA Ucraina, comandante russo investito e ucciso con un tank da un suo... MONDO Ucraina, Putin perde il suo cerchio magico: via i fedelissimi

Oligarchi russi, i milionari "pentiti" che si schierano contro la guerra (e voltano le spalle a Putin): persi 77 miliardi

Putin si trova al confine tra l'area dell'onore e del disonore, nella quale si vedono tra gli altri anche la statua di Donald Trump e dell'ex comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino. «È l’ultima dal lato del disonore e molto vicina alle figure che rappresentano l’onore. In ogni caso, visto ciò che sta succedendo, è da demolire: è una mancanza di rispetto per coloro che sono morti sotto le bombe di Putin». Chi si è mosso per far sì che la statua, voluta dall'allora primo cittadino Mario Puglia, venga rimossa, è Enzo Coltelli del Pd che si è fatto portavoce dei cittadini chiedendone la distruzione.

Il sindaco Lodovici ha risposto che la polemica in realtà è nata sui social e che non è arrivata in Comune nessuna protesta formale da parte dei partiti né del Pd. Ma che si renderebbe disponibile, nel caso in cui questo avvenisse, a spostarla dalla parte del disonore.