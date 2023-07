Andrea Purgatori, come è morto? La malattia fulminante, il decesso questa mattina a Roma

Andrea Purgatori è morto questa mattina a Roma in ospedale.

Andrea Purgatori, come è morto?

A stroncare il giornalista una breve fulminante malattia, di cui non si conoscono i dettagli. «Una mente brillante - sottolineano i familiari distrutti dal dolore - che ricordiamo recentemente nella trasmissione di La 7 Atlantide dove era autore e conduttore e in tempi più remoti come inviato in zone di guerra e autore delle più importanti inchieste giudiziarie italiane, poi ancora autore e sceneggiatore di tanti film e fiction televisive tra cui Il Muro di Gomma, Fortapasc e Il Giudice Ragazzino».

La famiglia

Purgatori era sposato e aveva tre figli: Edoardo, Ludovico e Victoria. Si è sposato nel 1992 presso Coira, in Svizzera, con Nicole, una storica dell'arte di origine tedesca da cui si è poi separato, e aveva appunto tre figli, Edoardo. Si considerava credente ma non praticante.